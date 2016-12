Schopfloch Senior stirbt nach Zusammenstoß

Schopfloch. Am Samstag kurz nach 13 Uhr fuhr der 90-jährige Mann mit seinem Suzuki auf einem Feldweg an die Einmündung in die Kreisstraße 4760 heran. Beim Einfahren auf die vorfahrtsberechtigte Straße übersah er einen von rechts aus Richtung Schopfloch kommenden BMW. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem der BMW mit voller Wucht in die Beifahrerseite des Suzukis krachte. Der 90-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wurde aber an der Unfallstelle von den Rettungskräften erfolgreich reanimiert und anschließend ins Krankenhaus nach Freudenstadt gebracht. Kurze Zeit später starb er dort an den Folgen der erlittenen Verletzungen. Der 47-jährige BMW-Fahrer hatte Glück – bei ihm stellten die Retter nur leichtere Verletzungen fest. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der auf insgesamt etwa 26 000 Euro geschätzt wird. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße voll gesperrt.