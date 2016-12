Schopfloch Selbst die Jüngsten mischen mit

Erstmals war an der Grundschule in Pfalzgrafenweiler zum neuen Schuljahr eine Bläserklasse ins Leben gerufen worden, und beim Konzert zeigten die Drittklässler, was sie bereits gelernt haben. "Auf unsere Bläserklasse sind wir besonders stolz – sie ist eine Kooperation zusammen mit der Grundschule Pfalzgrafenweiler, dem Musikverein und dem Posaunenchor", freute sich Schulleiterin Regina Emilsson-Soergel und informierte, dass die Drittklässler zweimal wöchentlich bei Julia Sprenger lernen, gemeinsam zu musizieren, und zudem Einzelunterricht bekommen. Dass der Unterricht Früchte trägt, bewiesen die Kinder bei ihrem ersten großen Auftritt mit den Stücken "Morgen kommt der Weihnachtsmann", "Jingle Bells" und "Freude, schöner Götterfunken". "Sehr beachtlich, dass man nach drei Monaten Bläserklasse schon so gut spielen kann", lobte die Musikschulleiterin. Aus den Reihen der Bläserklasse hat sich schon ein Klarisax-Ensemble gebildet, das unter Leitung von Reinhard Köbler "Hänschen klein" und "Morgen kommt der Weihnachtsmann" spielte. "Wir wollen, dass Kinder in ländlichen Gegenden die gleichen Chancen haben wie in Städten", sagte Regina Emilsson-Soergel zum Angebot der Musikschulen. Sie wies auf Waldachtal, wo sich die Gemeinde zurückziehen wolle, und die öffentliche Gemeinderatssitzung am 13. Dezember hin.

Als weitere Kooperation standen Schüler der Gemeinschaftsschule Schopfloch im Blickpunkt. Im Rahmen des Kooperationsprojekts "Lass uns Musik machen" bekommen Schüler der Gemeinschaftsschule an verschiedenen Instrumenten Unterricht durch die Musikschule Allegro und zeigten beim Konzert unter Leitung der Musikschullehrer Elvira Alt, Reinhard Köbler und Katharina Wilding mit dem Weihnachtslied "Jingle Bells" ihr Können. Seit Jahren gehören die Streicher, Akkordeon- und Blockflötenspieler zur Jugendmusikschule. Nach dem Auftritt des Streicherensembles unter Leitung von Ulrike Maurer und Arni Emilsson folgte das "Bunte Ensemble" – geleitet von Birgitt Schittenhelm, Ulrike Maurer und Brigitte Simmance – mit Akkordeon, Geigen und Flöten.

Das Akkordeonorchester der Musikschule steht auch für die Verbundenheit mit dem Akkordeon-Spielring Pfalzgrafenweiler, der als einer der Kooperationspartner die Musikschule unterstützt. Nach mehreren Familienensembles – Geschwistern, die zusammen musizierten – war ein Schlagzeugtrio zur hören. Es wird von Tomasz Flammer geleitet.

Mit E-Gitarre, Rhythmus-Gitarre, Schlagzeug, Bass und Gesang bot das Rock-Ensemble, dessen Leiter Christof Kafetzis und Tomasz Flammer auch selbst mitspielten, härtere Musik mit "All Right Now".

Mit vielen Musikschülern und den Musiklehrern füllte sich die Bühne schließlich zum Abschluss unter Leitung von Josef Janzer. Mit den allseits bekannten Stücken wie "Stille Nacht", "We wish you a merry Christmas", "Good King Wenceslas" und "Jingle Bells" verabschiedeten sich die Akteure und erntete nochmals kräftigen Applaus. Zum Abschluss gab es für alle Mitwirkenden je eine Rose. Neben dem Dank an die Lehrkräfte ging von Peter Ulbrich ein großen Lob an die Musikschüler: "Das habt ihr klasse gemacht." Ulbrich zeigte sich froh und stolz, dass die Schule ein so breites Spektrum an Musik und Instrumenten bieten kann.