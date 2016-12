Schopfloch Schwerpunkt liegt auf Rehwild

Zu den rückläufigen Abschusszahlen, die auf eine geringere Wilddichte als bisher hindeuten, sagte Adrian Grundler dass dies so gewollt sei. Man müsse jedoch nicht befürchten, dass das Rehwild, das hier ideale Lebensbedingungen habe, aussterbe.

Ob man nicht auch Füchse in die Abschussliste mit aufnehmen könne, fragte Oberiflingens Ortsvorsteher Andreas Zeller und stellte einen entsprechenden Antrag. "Füchse sind bei uns fast eine Plage, die gibt es hier noch und nöcher", so Zeller. In Oberiflingen seien in den vergangenen Jahren mehrfach ganze Hühnerbestände von Füchsen geholt worden. Öfter habe man mitten im Ort einen Fuchs gesehen.

Revierleiter Adrian Grundler sagte, dass die Gemeinde seit diesem Jahr freiwillige Zielvereinbarungen mit dem Jagdpächter treffen könnte. In manchen Jagdbezirken gebe es mittlerweile regelrechte Fuchswochen.