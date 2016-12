Schopfloch Schopfloch investiert in Straßen und Wege

Für einen Kanal zur Grundstücksentwässerung, weitere Arbeiten sowie die Absenkung des Gehwegs in der Glattener Straße, wo zwei Bauplätze erschlossen werden, sind Kosten von knapp 110 000 Euro veranschlagt.

In Unteriflingen ist der Neubau mit teilweiser Belagserneuerung der Schönblickstraße mit insgesamt 145 000 Euro aufgelistet. Mit 22 000 Euro ist der Belag des oberen Teils der Bergstraße in Unteriflingen veranschlagt und mit 5000 Euro Arbeiten am Stadtweg. In Oberiflingen sind eine Tragdeckschicht im Bereich Sulzer Straße für 30 000 Euro und eine punktuelle Sanierung der Dießener Straße, die am Sportplatz vorbei führt, für 15 000 Euro vorgesehen.

Maßnahmen im Bereich der Straßen für knapp eine Million Euro sind für 2018 im Sanierungsprogramm, und für 2019 sind die Kosten auf 1,45 Millionen Euro veranschlagt.

Ab 2019 stehen auch 1,3 Millionen Euro für die Erschließung des Neubaugebiets Laiber Süd in Schopfloch bereit.