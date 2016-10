Schopfloch-Oberiflingen. Die evangelische Kirchengemeinde Oberiflingen lädt zu einem Männervesper am Freitag, 4. November, ab 19 Uhr im Mehrzweckgebäude Unteriflingen ein. Zoltan Takacs referiert über das Thema "Lasst uns Menschen machen – die Chancen und Risiken der Gentechnik". Trotz einigen Misstrauens gegenüber den neuen Methoden beginnt die Gentechnik, im Bewusstsein der Menschen ihren Platz einzunehmen. Die Fortschritte versprechen in vielen Bereichen unbegrenzte Möglichkeiten, aber die Konsequenzen sind schwer abzusehen. Zoltan Takacs hat Biologie studiert und arbeitet in der Produktentwicklung von medizinischen Geräten. Zudem ist er Mitarbeiter bei der Studiengemeinschaft "Wort und Wissen". Für das Büfett wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Auch die Akkordeongruppe aus Wittendorf wirkt mit.