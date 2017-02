Schopfloch Rauschendes Fest mit vielen Freunden

Schopfloch-Oberiflingen. Seit elf Jahren gibt es die Hexengruppe Auentalhexen Oberiflingen. Im vergangenen Jahr ließ sie sich ins Vereinsregister eintragen, und jetzt – zum närrischen Jubiläumsjahr elf – gab es mit dem Hexenball eine erste Veranstaltung in der Fasnetszeit. In die Organisation waren alle 50 aktiven und auch die sieben passiven Mitglieder des Vereins eingebunden. Schon Tage vor der Veranstaltung war der Jubiläumsball ausverkauft.

Gut kam der Abend dann bei den Besuchern an. Viele lobten die Veranstaltung sowie die Dekoration der Halle und des Zelts in Vereinsfarben und fragten, ob es eine Wiederholung geben wird. Die Iflinger Halle war erstmals zur Narrenhalle umfunktioniert worden und hätte die vielen Besucher bei weitem nicht fassen können. Auf dem gesamten Parkplatz hatten die Narren deshalb noch ein großes Barzelt aufgestellt. Dort spielte sich nach dem Programm in der Halle dann auch der Großteil des Geschehens ab. Dicht an dicht füllte sich das Zelt mit Besuchern. DJ Rafi aus Loßburg heizte mit Partysongs kräftig ein und sorgte für beste Stimmung.

14 befreundete Zünfte und Narrengruppen waren mit Bussen zum Jubiläums-Hexenball gekommen. Ein Teil der Gastzünfte bestritt beim durch Tanzrunden aufgelockerten Brauchtums-abend mit Vorführungen auf der Bühne ein Programm. Sven Haller und Friedhelm Stein moderierten.