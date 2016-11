Schopfloch (wg). Für den Bebauungsplan des Geh- und Radwegs entlang der Kreisstraße 4760 zwischen Schopfloch und Oberiflingen trug Rainer Autenrieth vom Verbandsbauamt Dornstetten in der jüngsten Sitzung des Schopflocher Gemeinderats die Stellungnahmen der beteiligten Gremien vor. Ortsvorsteher Andreas Zeller erkundigte sich nach dem zeitlichen Ablauf der geplanten Arbeiten. "Anfang Januar können die Anregungen diskutiert werden, danach müssen wir schauen, wie wir zu diesen Grundstücken kommen", sagte Autenrieth. Dass dieses Verfahren sich allerdings, wie vom Gremium befürchtet, über fünf Jahre hinziehen könnte, verneinte Bürgermeister Klaas Klaassen: "Wir arbeiten das ab." Ein erster Schritt wurde sofort vollzogen: Einmütig stimmte das Gremium den vorgelegten Bebauungsplanentwurf zu. Jetzt geht es in das Beteiligungsverfahren und in die Offenlage.