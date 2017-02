Schopfloch Preisverfall und Bürokratie stehen im Fokus

Schopfloch-Oberiflingen. Für den Hausherrn Klaas Klaassen, Bürgermeister von Schopfloch, ist der Kreisbauerntag des Kreisbauernverbands Freudenstadt schon eine Konstante im Jahresprogramm. Vom Kreisbauerntag würden Anregungen, Wünsche und Forderungen der Landwirte mit in die Rathäuser genommen.

Erhalt der Kulturlandschaften

Gemeinsam mit den Bauern wollen die Kommunen die Kulturlandschaften erhalten. Neben dem gastgebenden Rathauschef waren fast alle Bürgermeister der Kommunen im Landkreis Freudenstadt sowie der Horber Oberbürgermeister Peter Rosenberger nach Oberiflingen zu diesem als "Kulturevent" betitelten Nachmittag angereist. Landrat Klaus Michael Rückert erklärte, die Landwirte trügen ganz entscheidend zum Erhalt der Kulturlandschaft bei. Deshalb sei es wichtig, den Landwirten Vertrauen entgegenzubringen – und das auf allen Ebenen –­ und sie nicht mit einer Vielzahl von Vorschriften zu bevormunden. Rückert appellierte an die Politik, dass in der Landwirtschaft nicht alles verändert werden soll und sprach gleichzeitig über die blumenbunten Wiesen, die aufgrund der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) als sogenannte FFH-Wiesen ein europaweit schützenswertes Gut darstellen. "Bauern dürfen nicht flächeneinschränkend geknebelt werden", mahnte Rückert. "Im Übrigen sind die Wiesen im Kreis Freudenstadt in äußerst gutem Zustand", so Rückert weiter. Ihm sei durch verschiedene Betriebsbesuche im vergangenen Jahr bewusst geworden, dass lediglich 15 Prozent des Schweinefleischverzehrs im Landkreis auf tatsächlich auch hier herangewachsene Tiere entfallen.