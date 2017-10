Schopfloch/Pfalzgrafenw. Treibt Rasenmäher-Bande ihr Unwesen?

Für die betroffenen Vereine ist der Schaden jedenfalls immens. Ein Diebstahl von Geräten im Wert von fast 30.000 Euro wie in Schopfloch habe erhebliche Auswirkungen, sagt Johannes Leibold, stellvertretender Abteilungsleiter der Fußballer in Durrweiler: "Da geht’s schnell an die Existenz." In Durrweiler machten gestern Gerüchte die Runde, auch in Oberiflingen hätten Einbrecher zugeschlagen. Beim SV Oberiflingen, wo gerade die Vorbereitungen für die Kirbe am Wochenende getroffen wurden, wusste man aber von nichts. Schnell wurde am Nachmittag nachgeschaut – und vermeldet: "Der Rasenmäher ist noch da."