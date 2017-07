Schopfloch Neun gute und fruchtbare Jahre

Der Abschied war verbunden mit dem Erntebittgottesdienst, den Pfarrer Cornelius Kuttler noch vor seiner Entpflichtung ein letztes Mal hielt. "Es ist nichts von selbst gekommen, Gott hat es gemacht", sangen die Kindergartenkinder aus Schopfloch und Oberiflingen – und jedes Kind überreichte dem Pfarrer eine Blume. Eine nicht im Programmteil aufgelistete Überraschung bereiteten die Mitarbeiter der Kirchengemeinde mit einem Lied. Dem Gottesdienst folgten Grußworte. Der Kindergarten Schopfloch kam sogar mit einem eigens für den Pfarrer getexteten Lied: "Herr Kuttler wollte Abschied feiern heut an diesem Tag."

"Es war der Beginn einer überaus guten und fruchtbaren gemeinsamen Zeit", sagte Hartmut Walz namens des Kirchgemeinderats. Weitere Grußworte sprachen Geschäftsführerin Carmen Maier und Pflegedienstleiterin Bärbel Leiser von der Diakoniestation, Schulleiterin Simone Schuon, Gemeinschaftspastor Martin Böttinger namens der Liebenzeller und Bregenzer Gemeinschaften sowie für die Vereine in der Gemeinde der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins, Friedhelm Schmid. Seinen Abschlussbeitrag verlegte der Kirchengemeinderat mit einem Sketch ins Fußballstadion des VfB. "Wenn wir jetzt weiterziehen, dann nehmen wir viel mit an guten Erinnerungen und an wertvollen Begegnungen, dann danken wir für alles Gute", so das Pfarrerehepaar im Schlusswort.

Im Anschluss wurde zum Kuhburgeressen, allerlei Fingerfood, Kaffee und Kuchen eingeladen.

Knapp neun Jahre war das Pfarrerehepaar Sonja und Cornelius Kuttler in der evangelischen Kirchengemeinde Oberiflingen für Schopfloch, Oberiflingen, Unteriflingen sowie die Horber Teilgemeinden Dettlingen und Bittelbronn tätig. Die ersten eineinhalb Jahre teilte sich das Ehepaar den Pfarrdienst. Seit 2010 war Sonja Kuttler in Elternzeit und Cornelius Kuttler allein für die Gemeinden zuständig. Ende November 2010 wurde er als ständiger Pfarrer auf der Pfarrstelle Oberiflingen investiert. Zum 1. Juli 2017 trat Cornelius Kuttler sein neues Amt als Leiter des Evangelischen Jugendwerks Württemberg an.

Das Pfarrerehepaar war mit einem Kind nach Schopfloch gekommen und zieht Anfang August mit seinen vier Kindern in den Herrenberger Stadtteil Kuppingen.