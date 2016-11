Die letzte Wanderung des Schwarzwaldvereins Schopfloch in diesem Jahr war auch die mit den meisten Teilnehmern. Bürgermeister Klaas Klaassen hatte zu der Wanderung unter dem Titel "Rund um die Wasserversorgung" eingeladen. Die 40 Teilnehmer trafen sich am Ochsenplatz in Oberiflingen. Los ging es in Richtung Dettlingen und dann im Wald zur Wasserversorgung Haugenstein. Wassermeister Thomas Thannhäuser erklärte an der Quellfassung und der Steuerung der Wasserversorgung, wieviel Wasser pro Sekunde ausgeschüttet, wie es gesammelt und wieder verteilt wird. Dazu gab es noch Informationen, welche Gemeinden dem Zweckverband angehören. Auf dem Weg zurück nach Oberiflingen kamen die Wanderer am alten Wasserhäusle vorbei, das die Alterswehr Oberiflingen wieder instandgesetzt hatte. Die Alterswehr stellte das Häuschen vor, dabei gab es Hochprozentiges und Apfelsaft. Der Abschluss der Wanderung fand im Vereinsheim des Schwarzwaldvereins statt, wo es Zwiebelkuchen, Gulaschsuppe und Kuchen gab. Foto: Verein