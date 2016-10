Schopfloch Kirbe zieht viele an

Am Freitag ging es mit einem bayerischen Abend los. Gegen später war dann bis in den Morgen eine Fete in der SVO-Hüttenbar angesagt. Am Samstag folgte ein schwäbischer Abend. Der traditionelle Lämmlelauf neben dem Sportheim lockte am Sonntag etliche Kinder und auch Erwachsene an.

Glückliche Gewinner waren schließlich Sara (9) und Petra Winter. Beim Klingeln des verdeckten Weckers stand die neunjährige Sara zusammen mit ihrer Mutter auf dem Brettchen.

An allen drei Tagen gingen im Sportheim beim beliebten Scholdern viele Tafeln Schokolade über den Tisch.