Die Homag Group hat am Standort Schopfloch 13 neue DH-Studierende und 21 Auszubildende empfangen. Geschäfts- und Personalleitung, Betriebsrat und Ausbilder begrüßten die Neuankömmlinge, die an einem Einführungsseminar teilnahmen. Bei Workshops und Schulungen lernten sie den Betrieb und künftige Ansprechpartner, Ausbilder und Kollegen kennen. Auch die Eltern lernten bei einem Elternnachmittag mit Betriebsrundgang das Arbeitsleben und das Unternehmen ihrer Kinder kennen. Alle rund 120 Azubis und DH-Studierenden besuchten unter dem Motto "Gemeinsam hoch hinaus" den Holiday Park in Haßloch. Mit solchen regelmäßigen Aktivitäten stärkt das Unternehmen das Wir-Gefühl unter den Auszubildenden, so die Homag Group in einer Mitteilung. Die Ausbildung hat einen hohen Stellenwert und ist für das Unternehmen ein wichtiger Bestandteil seiner Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung. Das dokumentiert die hohe Ausbildungsquote von rund acht Prozent am Standort Schopfloch. Dort werden rund 120 Azubis und DH-Studierende ausgebildet – etwa 85 Prozent im technisch-gewerblichen Bereich. Homag bietet in Schopfloch sieben Ausbildungsberufe und neun Studiengänge an. Foto: Homag Group