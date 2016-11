Zur Kinderbibelwoche hatte die evangelische Kirchengemeinde Oberiflingen und der Jugendverband EC für drei Nachmittage in die Iflinger Halle in Oberiflingen eingeladen. Täglich kamen 70 bis 80 Kinder im Alter zwischen fünf und 13 Jahren aus Schopfloch, Oberiflingen und Unteriflingen sowie aus den umliegenden Gemeinden beteiligten sich am Programm. Insgesamt waren 35 Mitarbeiter der Kirchengemeinde und vom EC – aufgeteilt in Anspiel-, Musik- und Küchenteam – dabei. Das Thema der drei Tage war "Peter haut ab". Neben dem täglichen Anspiel waren Action, Spiel und Spaß in den Ablauf integriert. Zum Thema passte die biblische Geschichte vom verlorenen Sohn. Täglich hielt Pfarrer Cornelius Kuttler eine kurze Andacht. Den Kindern wurde auch die Chance geboten, eigene Erlebnisse und Erfahrungen aus ihrem Leben, die sie mit dem Bibelthema des Anspiels verbanden, zu erzählen. Zum Abschluss waren auch die Familien der teilnehmenden Kinder eingeladen. Dabei bekamen sie einen Einblick, was die Kinder erlebt hatten. Foto: Ade