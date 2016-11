Schopfloch Einzugsgebiet wird immer größer

Vielfalt auch bei Lehrern und beim Kursangebot

Die Heterogenität der Schüler spiegelt auch die Zusammensetzung des Kollegiums wider: So sind unter den 28 Lehrkräften drei Realschullehrer, ein Gymnasiallehrer, zwei Sonderschul-lehrer, vier kirchliche Lehrer und eine FSJ-Kraft. Aber auch die angebotenen Arbeitsgemeinschaften repräsentieren die Vielfalt, die die Gemeinschaftsschule ausmacht: So werden Kurse angeboten für Erste Hilfe, "Power Kids", Kochen, Instrumentalunterricht oder Ballsport. Im Rahmen des Ganztagsbetriebs endet die Schule an drei beziehungsweise vier Nachmittagen um 15.45 Uhr.

Sichtlich zufrieden ob der derzeitigen Situation stellte Schulleiterin Schuon fest: "Wir haben hier in Schopfloch sehr motivierte Kollegen." Auch Bürgermeister Klaas Klaassen zeigte sich erfreut über das Gehörte, wollte aber von Schulleiterin Schuon nochmals Grundsätzliches zur Konzeption dieser Schulart hören: "Was ist denn eigentlich der Mehrwert der Gemeinschaftsschule?" Wie Schuon ausführte, kann in der GMS jedes Kind auf seinem individuellen Niveau arbeiten, auch in verschiedenen Fächern: "Jeder nach seinen persönlichen Eignungen und Fähigkeiten", definierte Schuon die Ziele ihrer Schule.

Informationsbedarf bezüglich der Busverbindungen und der Schülerbeförderung hatte Gemeinderat Matthias Zeller, während sein Ratskollege Johannes Müller Details zum künftigen Platzbedarf und zu möglichen weiteren Gemeinschaftsschulen in der Umgebung erfragte. "Wir sind jetzt gerade mit jedem Raum ausgelastet. Zu viel Platz haben wir, glaube ich, nie", sagte Schuon. Über weitere Planungen für neue Gemeinschaftsschulen sei ihr nichts bekannt.

Abschließend fasste Bürgermeister Klaas Klassen seine Eindrücke aus seinen Besuchen in der GMS zusammen: "Der Umgang der Schüler untereinander kommt mir anders vor, es herrscht eine angenehme Atmosphäre und ein gutes Lernklima. Viele sind angekommen in dieser Schulsituation." Er zitierte eine Mitarbeiterin der GMS: "Wir sind, glaube ich, gut hier." Sein Gremium und er waren derselben Meinung.