Schopfloch DRK mit Beteiligung zufrieden

Was das Spendenaufkommen in der Gemeinde Schopfloch anbelangt, zeigte sich Marion Schmid zufrieden: "Wir können stolz darauf sein, dass wir in unserem Einzugsgebiet Dornstetten, Glatten und Schopfloch so viele Blutspenden haben." Schmid zufolge ist die Spendenbereitschaft in größeren Städten deutlich schlechter. Zumal die verbreitete Mode, sich tätowieren zu lassen, dazu beitrage, dass potenzielle Spender danach mehrere Monate nicht spenden dürfen. Auch die vielen Auslandsreisen trügen wegen der anschließenden Sperrfrist zu einer Reduzierung der Blutspender bei.

Aus jeder Blutspende stellt der DRK-Blutspendedienst vier Einzelkomponenten her. Der Großteil der Blutspenden wird nicht für Unfallopfer gebraucht, sondern für die Behandlung Schwerstkranker. Daher forderte Schmid eindringlich zu Blutspenden auf: "Wir freuen uns über jeden Blutspender. Egal ob jung oder alt, ob Erstspender oder Wiederholer." Dass es hiervon in Schopfloch viele gibt, zeigte sich anschließend bei der Ehrung, die Bürgermeister Klaas Klaassen vornahm.

Für 25 Blutspenden wurden Jan Blötscher, Carina Eber-hardt, Gerhard Rapp, Heiko Schwab und Marcin Zambrzycki ausgezeichnet. Außerdem erhielten Stefanie Prinz, Alexander Seeger und Rolf Seeger eine Ehrenurkunde. Alle Spender bekamen neben der Urkunde ein kleines Präsent.