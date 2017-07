Schopfloch Drei Tage Sport und Unterhaltung

Das Fleckenturnier wird am Freitag ab 21 Uhr von DJ Rafi umrahmt. Am Samstag nach der Siegerehrung bringt "Hüttenorgler" Roland Epting Stimmung ins Festzelt. Am Samstag findet von 10 bis 13 Uhr ein F-Jugend-Turnier statt. Der Sonntag steht zum 20-jährigen Bestehen der Kinderturnstunden unter dem Motto "Familientag". Ab 10 Uhr gibt es einen Gottesdienst im Festzelt. Parallel dazu treffen sich die Kinder im Schulungsraum des Sportheims zur Kinderkirche. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, den Wasserturm zu besichtigen, der heuer 50 Jahre alt ist. Führungen finden zwischen 11 und 13 Uhr statt. Außerdem werden die schönsten Bilder des Malwettbewerbs "Wer malt den schönsten Wasserturm?" prämiert.

Von 11.30 bis etwa 12.30 Uhr spielen die Bambini ein Blitzturnier auf dem Sportplatz. Für alle Kinder steht ab 13 Uhr ein Spielmobil mit unterschiedlichen Spielen und Geräten bereit. Um 14 Uhr beginnt eine Radtour zum Büffelhof in Dürrenmettstetten. Nach der Besichtigung des Hofs und einer Erfrischung wird der Mettstetter Turm bestiegen. Die Teilnehmer treffen gegen 16.30 Uhr wieder am Sportgelände in Oberiflingen ein.

Ebenfalls am Sonntag um 14 Uhr beginnt – bei gutem Wetter – ein Volleyball-Juxturnier auf dem Beachvolleyballfeld am Wasserturm. Die Mannschaftsmitglieder werden einander vor Turnierbeginn zugelost. Dafür treffen sich alle Volleyballbegeisterten ab neun Jahren gegen 13 Uhr auf dem Beachvolleyballfeld. Bei schönem Wetter steht auch ein Pool bereit.