Schopfloch Drei Tage lang Kirbe

Schopfloch-Oberiflingen. Zu seiner Kirbe von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Oktober, mit Sport und Unterhaltung lädt der SV Oberiflingen ein. Auf geselliger Seite geht es am heutigen Freitag um 17 Uhr mit dem bayerischen Abend und der SVO-Hüttenbar (ab 22 Uhr) los. Am Samstag und Sonntag gibt’s ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen im Sportheim. Um 17 Uhr beginnt am Samstag ein schwäbischer Abend. Das Programm am Kirbesonntag beginnt um 11.30 Uhr. Im Anschluss an die Fußballspiele findet gegen 17 Uhr der Lämmlelauf statt. Das Wochenende kann dann mit einem Vesper im Sportheim ausklingen. An allen Tagen findet das Schokoladescholdern statt.