Schopfloch Dominic Brunner holt sich den Pokal

Schopfloch. Die Rocknacht mit den "Woodpeckers" (wir berichteten) und das Zwei-Stunden-Mofarennen um den "Großen Preis am Wasserturm" prägten das Motorradtreffen in Oberiflingen. Die Motorradfreunde Oberiflingen (MFO) konnten trotz nicht gerade idealer Wetterbedingungen an den beiden Tagen des Treffens viele Gäste begrüßen.