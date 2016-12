Schopfloch Beteiligung erhöht

Einzelheiten zu den Änderungen bei der Kostenbeteiligung teilte neben Klaassen, Vorsitzender des Zweckverbands, auch Geschäftsführerin Tanja Bürkle mit. So betreffe der Vollanschluss Glattens und die damit verbundene Kostenbeteiligung auch alle anderen Mitglieder. Der von der Gemeinde Glatten gebaute Hochbehälter am Harteck werde vom Zweckverband gekauft. Der Preis wird anhand des neuen Bezugsrechtsverhältnisses unter den Teilnehmern aufgeteilt. Durch den Kauf erhöht sich die Beteiligung der Gemeinde Schopfloch am Zweckverband. Der Gemeinderat stimmte der Erhöhung zu. Durch den Vollanschluss Glattens zum 1. Januar 2017 benötigt der Verband 80 000 Kubikmeter mehr Wasser und Glatten bekommt zu seinen bisherigen Bezugsrechten von fünf Sekundenlitern vier dazu. Horb und Waldachtal geben je ein Bezugsrecht an Glatten ab. Aufgeteilt sind die 32 Bezugsrechte ab 2017 wie folgt: 5,8 Sekundenliter für Horb, 9 für Glatten, 7,1 für Schopfloch und 10,1 für Waldachtal. Die künftige Kostenverteilung erfolgt anhand des neuen Bezugsrechteverhältnisses.