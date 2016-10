Schopfloch Bald besserer Schutz bei Starkregen

Schopfloch. Der Zweckverband Abwassergruppe Haugenstein mit Sitz in Schopfloch hatte zum symbolischen ersten Spatenstich für den Bau eines nachgeschalteten Retentionsbodenfilters mit Umbau des vorhanden Regenüberlaufbeckens im Tal entlang des Dießener Bachs.

"Das südlich von Schopfloch gelegene Regenüberlaufbecken (RÜB) schlägt bei Starkregenereignissen große Mengen an Niederschlagswasser aus dem Kanalsystem von Schopfloch in den Dießener Bach ab", heißt es im Bericht von Verbandsrechner Heiko Meixner. Dadurch komme es bei einigen Anliegern zu teils erheblichen Belastungen durch die Zivilisationsrückstände im Wasser. Außerdem liegt das RÜB in der Wasserschutzzone II des Wasserwerks Haugensteiner Mühle. Um diese Situation zu verbessern, wird ein nachgeschalter Retentionsbodenfilter gebaut. Das ist ein Becken mit einer Sandschicht, durch die das Wasser sickert und dadurch vorgereinigt wird. Der Filter wird mit Schilf bepflanzt, das zusätzlich Grobstoffe aus dem Wasser filtert.

Nachdem die Baustelle eingerichtet worden ist, soll möglichst noch in diesem Jahr der Bau des Retentionsbodenfilters mit Filterschichten vorgenommen werden.