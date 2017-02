Schopfloch Aufgeräumtes Leben – wie man hinkommt

"Go in" lautet die Reihe der Gottesdienste im Bezirkszentrum der Liebenzeller Gemeinschaft, Kirchsteige 20. Beginn ist um 18 Uhr. Die Predigtreihe findet an diesem Abend den Höhepunkt mit dem Abschluss mit Pastor Martin Böttinger, teilt die Gemeinschaft mit. Martin Böttinger ist 29 Jahre alt, verheiratet und hat mit seiner Frau drei Kinder. Großen Anklang finde dieser "Gottesdienst in zeitgemäßer Form" bei zahlreichen Besuchern unterschiedlichen Alters aus Schopfloch und den umliegenden Orten. Monatlich werde ein gesellschaftsrelevantes und lebensnahes Thema behandelt. Mit Musik, kreativen Einlagen und einer passenden Ansprache, werde dieser Gottesdienst von mehreren Teams gestaltet.

Bei "Go in" beantwortet der Referent Fragen und Anliegen, die nach der Ansprache per Zettel gestellt werden können. Für Kinder von drei bis zwölf Jahren wird parallel ein eigenes Programm angeboten. Für Kleinkinder steht ein Eltern-Kind-Raum zur Verfügung. Im Anschluss an die Veranstaltung ist bei Imbiss und Getränken Zeit zum Gespräch.