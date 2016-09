Schopfloch Auf der Zielgeraden

Nachdem bereits zwei Teilstücke der Laiberstraße saniert worden waren, ist jetzt das letzte, etwa 150 Meter lange Teilstück an der Reihe. "Es war nötig – der Fahrbahnbelag hatte etliche Schlaglöcher, und die Wasserleitung war marode", sagt Autenrieth zu der 315 000-Euro-Maßnahme. Kanal, Wasserleitung, Straße und Beleuchtung werden erneuert.

Vor 20 Jahren hatte die Ortskernsanierung – damals ebenfalls in der Laiberstraße – begonnen. In den zwei Jahrzehnten seien so ziemlich alle Straßen in der alten Ortslage erneuert worden, so Klaas Klaassen. 2014 war das mittlere Stück der Laiberstraße dran, jetzt – mit dem letzten Teilstück, der Querstraße zur Schulstraße – wird die Ortskernsanierung abgeschlossen. Bis Ende Oktober soll das Straßenstück fertig sein.