Schopfloch Aprilwetter zum Herbstwandertag

Insgesamt waren vier Verpflegungsstationen eingerichtet. An der ersten warteten die Motorradfreunde Oberiflingen mit einem Weißwurstfrühstück auf. An der zweiten Station bot die Feuerwehr Unteriflingen Gulaschsuppe an, an der dritten gab es beim EC Iflingen Getränke und Crêpes. An Station vier servierten die Volleyballfrauen der Feuerwehr Oberiflingen Bratwurstburger. Originelle, aus Holz gebaute Schnapsbrunnen entlang der Strecke wurden gerne genutzt. In mehreren waren die Flaschen zum Abschluss des Wandertags leer.

Bei der Iflinger Halle zeigten Jürgen Burger und Dominik Killinger mit historischer Obstmühle und Obstpresse, wie früher gemostet wurde. Aus mehreren Zentnern Äpfeln wurde frischer Saft gepresst und konnte gekostet werden. Mittagessen, Kaffee und Kuchen bot die Feuerwehr in und vor der Iflinger Halle an. Dort klang der Wandertag in großer geselliger Runde gemütlich aus.

Älteste Teilnehmerin am Wandertag war mit 90 Jahren Elfriede Ziegler aus Glatten. Sie bekam ebenso ein Geschenk wie die jüngsten Teilnehmer Jim Hofer aus Oberiflingen und Moris Wuzik aus Salzstetten, die beide am 18. Mai dieses Jahres geboren wurden. Am weitesten angereist war Jennifer Hilger aus Berlin. Die größte Gruppe stellten die Motorradfreunde Oberiflingen mit 45 Teilnehmern.