Schonach Zweites Wohnzimmerkonzert im Schonacher "Kuckuck"

Schonach. Die Premiere mit der heimischen Kultband "Wombats" ist den Besuchern noch in bester Erinnerung. Nun dürfen sich alle Fans von Livemusik an einem ungewöhnlichen Ort erneut freuen. Der Grund: Familie Schwer lädt am 27. Januar zu einem zweiten Konzert in ihrem Wohnzimmer in der ehemaligen Kuckucksuhrenfabrik der Gebrüder Kuner in der Schwarzwaldstraße ein.