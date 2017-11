Schonach "Zweisam-Mode" schließt in Donaueschingen

Schonach/Donaueschingen. Nachdem das Schonacher Familienunternehmen unter dem Namen "Haus der Mode" mit Niederlassungen in Donaueschingen und Villingen in die Insolvenz gegangen war, gab es unter "Zweisam Mode" einen Neubeginn. Die Umsätze in Donaueschingen blieben jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die Schließung des dortigen Traditionshauses ist daher für Mitte Januar geplant. Das Geschäft in Villingen wurde bereits im Sommer geschlossen. Nun bleiben Axel Kaltenbach noch die beiden Geschäfte im Heimatort Schonach. Oliver Kaltenbach wird wohl aus der Geschäftsführung aussteigen.