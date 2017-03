Schonach Zwei Werkzeuge mit internationalen Preisen bedacht

Qualitativ auf der Höhe der Zeit

Der "iF Design Award" wird einmal im Jahr vergeben und ist seit 1954 ein Preis für Leistungen im Bereich Design. Verleiher ist heute der Verein iF Industrie Forum Design, der 2001 in Hannover das Unternehmen iF International Forum Design GmbH gegründet hat, das den jährlichen Designwettbewerb iF Award veranstaltet.

Bis 2014 war der Wettbewerb in die Einzelmarken "iF product design award", "iF packaging design award" sowie "iF communication design award" aufgeteilt. 2015 wurden die Einzelmarken zusammengefasst und umfassen nun die fünf Disziplinen "Product", "Communication", "Packaging", "Interior Architecture" und "Professional Concept".