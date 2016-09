Schonach Zu dick für das Schneidermaßband

Und um ihn herum wollen die Hummels am Sonntag, 2. Oktober, das "Kürbisfest auf dem Hummelhof" feiern. In der Zeit von 12 bis 16 Uhr kann das Gewicht des Riesenkürbisses gegen eine kleine Gebühr zugunsten der Katharinenhöhe geschätzt werden. Ab 14 Uhr bieten die Hummels auch Führungen durch Hof und Garten an.

Um 17 Uhr wird der Kürbis geerntet und anschließend gewogen. Um 18 Uhr wird das gute Stück "geschlachtet" und zu einem besonders großen Kürbisgeist gestaltet – Interessierte dürfen dann gerne Samen mitnehmen, verspricht Simon Hummel. Verhungern müsse auch niemand, verspricht Manuela Hummel – an Kürbissuppe, Rinderbratwurst sowie Kaffee und Kuchen kann sich jeder Besucher erfreuen.