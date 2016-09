Schonach Zentrale Plakatstafeln abgelehnt

Schonach. Der Gemeinderat regte aufgrund der Landtagswahlen im Frühjahr diesen Jahres an, in der Gemeindezentrale Tafeln für Wahlplakate aufzustellen. Die Gemeindeverwaltung hatte sich darüber Gedanken gemacht und fasste Standorte am Festplatz im Obertal, am Kurpark beim Anwesen von Grotte und bei der Zufahrt zum Wertstoffhof – allesamt gemeindeeigene Grundstücke – ins Auge. Allerdings riet die Verwaltung von der Aufstellung von verzinkten Rahmen mit Holztafeln ab, würden diese doch Kosten in Höhe von rund 10 000 Euro verursachen. Ratsmitglied Herbert Fehrenbach (CDU) sah sich zwar als Verfechter solcher zentralen Stellen, ihn schreckten jedoch die Kosten ab.