Schonach "Zelt ununterbrochen super besucht"

Ohne den Einsatz des Nachwuchses, der drei Tage im Einsatz war, wäre das Fest beispielsweise auch nicht möglich gewesen. Ebenso viel Herzblut zeigten zwei Kameraden, die sogar vom Samstagmorgen bis zum Sonntagabend durchgängig geholfen hatten.

Ferner war der Besucheransturm sehr erfreulich. "Das Zelt war drei Tage lang ununterbrochen super besucht", so Kammerer. Damit bestätigte sich nicht nur der Trend der vergangenen Jahre, sondern auch die große Leistung der gesamten Feuerwehr, die das Volksfest als eines der wenigen Traditionsfeste noch überleben lässt.

In der Nacht zum Dienstag begannen dann schon die Aufräumarbeiten, die sich auch über den gesamten Tag erstreckten. "Hier heißt es dann Zähne zusammenbeißen", motivierte der leitende Gastgeber. Am heutigen Mittwoch wird zuletzt das Zelt abgebaut, ehe die Freiwilligen in einer örtlichen Gaststätte zu ihrem gemütlichen Teil übergehen werden.