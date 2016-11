Schonach (ec). Gleich drei Spielerehrungen durften der Vorsitzende des FC Schonach, Reinhold Herr und der Spielausschussvorsitzende Hans Griesbeck am Dienstag durchführen. Der passende Rahmen dazu war das spannende Pokalspiel, das gegen den SV Bühlertal ausgetragen wurde. Danach kam es zu den Ehrungen: Für 300 Spiele wurde Roman Herr geehrt. In 400 Spielen kickten Heiko Scherer und Heiko Hettich. Alle drei Fußballer spielten durch alle Jugendklassen hinauf zur ersten Mannschaft. Während Christian Hettich noch immer in der ersten Mannschaft spielt, trat Roman Herr aufgrund zahlreicher Verletzungen in die Zweite zurück. Heiko Scherer beendete seine aktive Laufbahn.