Zum zweiten Mal öffnet Familie Schwer am heutigen Freitag ihre Pforten für ein Wohnzimmerkonzert in besonderer Atmosphäre. Dieses Mal ist es die "Frederick Street Band", die mit Songs von Blues bis Rock und Folk bis Pop im Stil der 1970er Jahre im "Kuckuck" in der Schwarzwaldstraße 2 in Schonach unterhält. Wenige Restkarten sind heute noch tagsüber bei Familie Schwer in der Schonacher Meisterkonditorei Kirsch und an der Abendkasse erhältlich. Einlass ins Wohnzimmer, Küche und Bar "Zum hässliche Pferd" ist ab 18.30 Uhr, Beginn ab 20 Uhr. Foto: Veranstalter