Schonach "Wir sind sehr zufrieden"

Fast genau einen Monat lang gibt es in Schonach den neuen Jugendraum. Am Mittwoch hatte er zum fünften Mal geöffnet. Ein erstes Resümee der Verantwortlichen fällt dabei sehr positiv aus.

Schonach. Begonnen hat alles mit dem ersten Jugendhearing im vergangenen November. "Wir von der Gemeinde waren uns einig, dass die Jugendlichen ihre Wünsche äußern und sich mehr in das lokale Geschehen einbringen sollten", so Hauptamtsleiterin Jennifer Hopf. Die jungen Schonacher hätten sich dabei einen möglichst zentral gelegenen Jugendraum gewünscht, in dem sie sich ungezwungen treffen könnten, schildert Hopf im Gespräch mit dieser Zeitung.

Schnell sei sich die Gemeindeverwaltung klar gewesen, die Idee eines Jugendraums in die Tat umzusetzen und auch der Gemeinderat hätte dem Vorhaben zugestimmt. Die Suche nach einem passenden Ort hätte sich bald auf das Pfarrzentrum fixiert und die Verhandlungen mit der Kirchengemeinde Maria in der Tanne seinen zügig und gut verlaufen. "Die Gemeinde muss eine kleine Pacht an die Kirchengemeinde bezahlen, es gab jedoch ein großes Entgegenkommen bezüglich der Pachthöhe seitens der Kirche", informiert Hopf auf Nachfrage.