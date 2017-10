Schonach Wildschweine zerstören Wiesen

Schonach. Allen Höfen ist eines gemein: Sie haben relativ kleinflächige Wiesen, die im Nebenerwerb bewirtschaftet werden. Und sie werden alle von mehreren Wildschweinrotten regelrecht terrorisiert. "Es sind rund vier bis fünf Hektar betroffen", beklagt beispielsweise Familie Hettich – ähnliche Größenordnungen erlebt man auf dem Erlenhof und auch die Macks vom Ochsenhof sprechen von einer annähernd gleichen Größenordnung.

"Es geht eigentlich kein Tag vorbei, an dem nicht irgendein Stück Wiese neu umgepflügt ist", ärgern sich die Landwirte. Was nach den Angaben der Betroffenen dabei am meisten stört: Sie fühlen sich in keiner Weise ernst genommen, sondern regelrecht im Stich gelassen. Seit dem Frühjahr, als einer der Regiejäger eine Sau geschossen hatte und diese wegen zu hoher Verstrahlung entsorgen musste, sei nach ihren Angaben kein Jäger mehr in diesem Teil des Rohrhardsbergs angesessen. Zu schlechtes Büchsenlicht, zu dunkel und ähnliche Ausreden habe man zuhauf gehört, beklagen die drei Nebenerwerbs-Landwirte.

Der "zweite Schnitt" wird weitgehend unmöglich, da die Wiesen grausam aussehen – die Schwarzkittel leisten da ganze Arbeit auf ihrer intensiven Futtersuche. Mittlerweile sind die Schweine bereits knapp vor dem Ramselhof angekommen, nur 100 Meter entfernt graben sie die Weide um.