Schonach Werner Hamm feiert 90. Geburtstag

Schonach. Am heutigen Dienstag feiert Werner Hamm seinen 90. Geburtstag. Nach Ende des Studiums sollte ihn das Schulleben weiter begleiten: "Ich überlegte mir, was mache ich jetzt? So kam mir der Gedanke, ich könnte Lehrer werden", schildert der Jubilar seine Berufswahl. Er bewarb sich um eine Stelle, in Schonach wurde ihm eine solche angeboten. Erst sei er enttäuscht gewesen, denn er wäre gerne in Freiburg geblieben. "Doch bei meinem ersten Besuch in Schonach hatte ich einen guten Eindruck", erzählt Hamm. Er trat die Stelle an der damaligen Volksschule an. Das war im Jahr 1954.

Hamm wird 1964 Rektor

Schnell entstanden Kontakte und Verbindungen: "Die Leute hier waren sehr nett und fair", schildert er seine Erfahrungen als anfangs Fremder im Ort. Recht bald lernte er seine spätere Frau Camilla, geborene Wisser aus Schonach, kennen. Das Paar heiratete 1956 und vier Kinder kamen zur Welt. Nicht nur was die Familiengründung betrifft, wurde Werner Hamm in Schonach sesshaft. Nur zehn Jahre nach seiner Anstellung als Lehrer, wurde er Rektor an der örtlichen Schule und blieb dies bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1986. "32 Jahre bin ich an der Schule gewesen", resümiert der heute 90-Jährige beinahe demütig und bleibt auch angesichts seiner Leistungen in dieser Zeit bescheiden. Den Bau des neuen Schulhauses von 1979 bis 1980 hatte er in die Hand genommen. Die Schülerzahlen waren im Laufe der Jahre stetig angestiegen. "694 Schüler waren es zu Spitzenzeiten", erinnert sich der ehemalige Rektor noch genau. Außerdem holte man unter seiner Regie zum ersten Mal den Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" ins Skidorf Schonach.