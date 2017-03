Schonach Weltcupfinale: Fans machen Stimmung

Schonach - Was ein packendes Weltcupfinale. Am Ende gewann Eric Frenzel zum fünften Mal in Folge die Weltcup-Gesamtwertung. Doch was wäre ein solches Großevent ohne die Fans. Frenetisch feuerten sie die Kombinierer an. Das war auch nötig, denn die Strecke war bei den schwierigen Bedingungen für die 50 Weltklassesportler aus 15 Nationen nicht einfach zu bewältigen.