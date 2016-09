Schonach Weiterführung des geplanten Gewerbegebiets

Schonach (ec). Der Gemeinderat beschloss, dass voll erschlossene Grundstücke am zu planenden Gewerbegebiet "an der Langenwaldschanze" für 55 Euro je Quadratmeter angeboten werden sollen. Zwar sei die Weiterführung des Gewerbegebiets "am Fabrikberg" noch nicht ganz beschlossen, betonte Bürgermeister Jörg Frey in der jüngsten öffentlichen Sitzung, aber damit sei in naher Zukunft zu rechnen.