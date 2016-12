"Stille Nacht, Heilige Nacht", "O du Fröhliche", "Tochter Zion" und weitere Weihnachtslieder erklangen am Heiligen Abend in der Schonacher Ortsmitte. Jedes Jahr spielt die Kurkapelle etwa eine halbe Stunde Weihnachtliche Weisen im Kurpark. Auch diesmal waren es weit mehr als 100 Zuhörer, darunter viele Kinder, die nach dem Krippenspiel in der Kirche die Weihnachtslieder genossen, und sich auf den Heiligen Abend einstimmten. Foto: Kammerer