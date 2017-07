Eine weitere Genusswanderung wird am Samstag, 22. Juli, angeboten: Die wilde Sommerwiese schmecken. Schonach. Die Teilnehmer entdecken bei einer gemütlichen Wanderung Heilpflanzen und essbare Wildkräuter. Auf den Schwarzwaldhöhen sind deren Wirkstoffe und Aromen intensiver. Die Wanderer erfahren mehr über die Verwendung der Kräuter in der traditionellen Kräuterheilkunde und in der wissenschaftlich belegten Phytotherapie (Pflanzenheilkunde). Beim Loipenhaus machen die Wanderer Rast, genießen einen "Wiesen-Hugo" und stellen einen schmackhaften Brotaufstrich her. Nach der Stärkung geht es an die Arbeit: Die Teilnehmer machen sich ihr besonderes Souvenir selbst – der wilde Bursche Bärwurz wird zu einem aromatischen Kräutersalz. Beginn ist um 14 Uhr, Ende um 18.30 Uhr. Treffpunkt: Haus des Gastes in Schonach. Wegstrecke: fünf Kilometer, Preis: 22 Euro inklusive Wiesen-Hugo, Kräutervesper, Kräutersalz und Rezepten. Wanderführerin ist Heilpflanzenfachfrau und Kräuterpädagogin Monika Schwarz. Gutes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung sind wichtig. Anmeldung bis Freitag, 21. Juli, 12 Uhr, Tourist-Information Schonach, 07722/96 48 10 oder info@schonach.de.