Schonach Wanderer erhalten für rege Teilnahme Abzeichen

Höhepunkt des Wanderjahres war der dreitägige Ausflug nach Tirol. Dort erlebten über 40 Vereinsmitglieder herrliche Tage bei bestem Sommerwetter. Im kommenden Jahr soll es vom 25. bis 27. August ins Kleinwalsertal nach Mitteltal gehen, kündigte er an. "Ich bin nicht so oft dabei", räumte Herbert Fehrenbach ein, doch er gelobte für die Zukunft Besserung. Er ermutigte auch die passiveren Vereinsmitglieder, je nach ihren Möglichkeiten bei den kürzeren Touren teilzunehmen.

Seinen Dank richtete er an seinen Amtsvorgänger Klaus Kopp, der ihn in der Vorstandsarbeit sehr unterstütze und an Barbara und Thomas Wenke, die die Familiengruppe im Schwarzwaldverein erfolgreich leiten.

Carla Brenner erläuterte ausführlich das Wanderjahr. Sie erinnerte ihre Vereinskollegen an schöne Stunden in der direkten Umgebung, bei Themenwanderungen mit Ingrid und Wolfgang Schyle und anderer Ziele. In einer Diaschau ließen sie gemeinsamen die Erlebnisse Revue passieren.