Schonach Wald ist mehr als nur Bäume allein

An den Waldbildern konnte man sehen, wie wichtig die Waldbewirtschaftung ist. Ein guter Wald wächst nur, wenn er auch genutzt und Holz geerntet wird. In diesem Zusammenhang kamen die Themen der Vermarktung, Bündelung und Kartellrecht zur Sprache. Die Abnehmerseite der Holzindustrie sei immer größer geworden, und so war es wichtig, dass sich die Waldbesitzer zu Forstbetriebsgemeinschaften zusammen schlossen, um größere Verkaufseinheiten zu bilden, so Fehrenbach.

Ein Schwerpunkt der Waldbegehung war die Naturverjüngung. Fehrenbach erläuterte die Vorteile gegenüber einer Pflanzung, vor allem, was die Stabilität und Anfälligkeit des Waldes betrifft. Zudem sind die Kosten geringer. Über den Sinn und Zweck der Wertästung bei Weißtannen konnten sich die Gäste an praktischen Beispielen informieren. Diese Arbeit macht sich erst über Generation bezahlt wenn man Wertholz verkaufen kann.

Am Wald und an den Ausführungen konnte man sehen, mit welcher Leidenschaft Fehrenbach die Waldarbeit umtreibt. Für ihn sei es wichtig, nachhaltig zu wirtschaften, damit die nächste Generation auch noch Freude am Wald hat. Fehrenbach ist vom naturnahen Waldbau überzeugt. Sein Wald ist nach den Vorschriften des PEFC zertifiziert, was auch die Kundschaft der Sägeindustrie wünscht.

Im Anschluss lud Fehrenbach die Gäste zum Kaffee und Kuchen auf dem Paradieshof ein. Ingrid Schyle las noch das Gedicht vom "Doktor Wald", bevor alle den Heimweg antraten.