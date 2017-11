Schonach Von Witzigem bis zu Skurrilem

Ein Hahn, der sich unsterblich in eine Wanduhr verliebt? Ein frustrierter U-Bahn-Kontrolleur, der von einem besseren Leben träumt? Eine Horde halbwüchsiger Jungen, die liebestrunken der Tochter des Postboten hinterherradeln? Das Duo "Lietz & Lotte" bringt eine Auswahl französischer Chansons zu Gehör, deren Texte sich zwischen Heiterkeit, Witz, Melancholie und Skurrilität bewegt. Immer haben sie dabei aber eine besondere Geschichte zu erzählen.

Charlotte Rott-Fournier interpretiert diese stimmungsvoll und variantenreich und setzt die Geschichten charmant in Szene. In beiden Sprachen zu Hause, weiß sie die Brücke auch zu weniger frankophilen Zuhörenden zu schlagen und sie in den Bann des Chansons zu ziehen.

Der Gitarrist Rainer Lietzmann aus Schonach begleitet sie dabei nuancenreich und mit Finesse. Seinen Saiten entlockt er sowohl jazzige und tänzerische Rhythmen als auch fantasievolle und träumerische Klänge. Seit vielen Jahren sind die beiden in Freiburg und Umgebung musikalisch unterwegs, was im Zusammenspiel hörbar wird.