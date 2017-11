Schonach Volle Einkaufskörbe

Schonach/Königsfeld. Ehrenamtlicher Einsatz für die Gemeinschaft sollte früh geübt werden. So hatten sich der "Interact-Club" aus Furtwangen vorgenommen, die Tafelläden in Triberg und St. Georgen durch zwei parallele Sammelaktionen in Lebensmittelmärkten in Schonach und Königsfeld mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln zu versorgen.