Schonach Viele Reiseerlebnisse

Schonach. Die Ortsgruppe Schonach des Schwarzwaldvereins unternahm mit 42 Teilnehmern die diesjährige "Bergfahrt" nach Berwang-Rinnen in Tirol. Bereits am frühen Vormittag wurde der erste Stop am Bodensee vor "Birnau" gemacht, wo man das obligatorische "Z’nieniesse" (Vesper) einnahm. Am frühen Nachmittag erreichte die Gruppe das Hotel Thaneller in Berwang-Rinnen, wo der "Gustel"-Wirt die Gäste zur Zimmerverteilung erwartete.