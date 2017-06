Daniel Maier von der EGT-Gebäudetechnik stellte das Konzept "My Energie" vor. Die EGT bietet hier ein kundenorientiertes Konzept aus einer Hand an, das die Erzeugung, Speicherung und Eigenverbrauch von Solarstrom mit einem intelligenten Managementsystem über die Installation einer eigenen Solartankstelle bis hin zum Kauf oder Leasing eines E-Autos beinhaltet. Auch er lud die Zuhörer ein, sich bei Interesse an die EGT zu wenden.

Lukas Holzer von der EGT stellte die Themen Elektro-Mobilität, Gas-Mobilität und die Kombination Gas und Glasfaseranschluss vor. In Sachen Elektro-Mobilität rüstet seine Firma auf. Je zwei E-Tankstellen, in Triberg und St. Georgen sowie eine in Unterkirnach bestehen bereits. Eine weitere soll beim neuen Parkplatz am Schonacher Haus des Gastes entstehen. "Insgesamt wollen wir in jeder Kommune der Raumschaft mindestens eine E-Tankstelle installieren", kündigte Holzer an. Die Tankstellen sind auch im Internet zu finden, dort sieht man, ob diese gerade zur Betankung verfügbar oder belegt sind.

In Sachen Erdgas-Mobilität ist die EGT ebenfalls unterwegs, hier gibt es am Triberger Bauhof eine Tankstelle. Holzer stellte die Kosten von Benzin denen von Erdgas gegenüber. Das Erdgas ist aktuell wesentlich billiger.