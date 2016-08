Schonach Viele Höhepunkte werden in der Villa Kunterbunt geboten

Im Schnitt werden dort jede Woche um die 30 Kinder von 7.30 bis 14 Uhr betreut und angeleitet. Die meisten Eltern, bestätigte Erzieherin Tamara Schüssele, nutzen den kompletten täglichen Betreuungszeitraum. Maximal können die Kinder vier Wochen in der Ferienbetreuung untergebracht werden, erklärte Bürgermeisterassistentin Marlene Hummel, die das Angebot organisiert. In der Regel sind die Plätze der Kinder für zwei bis drei Wochen gebucht. Schließlich ist Ferienzeit auch Urlaubszeit für die Familie, beschrieb es Marlene Hummel.

Während der ersten drei Wochen machten sich die Kindergartenferien bemerkbar, die bis zum 19. August dauerten. Die Betreuungsplätze sind aber auch darüber hinaus für die Grundschulkinder gefragt. Das berücksichtigt Erzieherin Christiane Palmer mit ihrem Mitarbeiterteam bei der Planung der sechs Betreuungswochen. Gemeinsam überlegte die Betreuermannschaft, welche Höhepunkte und besondere Angebote für die Kinder organisiert werden können und passten dies an die Altersstruktur der Wochengruppen an. Besonders beliebt sind die Back- und Kochaktionen bei den Kindern. So wurde bisher schon das eigene Eis hergestellt, es gab Kuchen in Gläsern, und Weckle wurden gebacken und Butter gemacht. Schließlich gab es dann ein großes Butterbrotfest. Obstsalat ist ein weiteres einfaches Gericht, bei dem die Kinder nach ihren Möglichkeiten helfen können, und sie erfahren dabei noch einiges über eine gesunde Ernährung.

Froh sind die Erzieherinnen Tamara Schüssele und Tina Armbruster sowie Selina Kienzler, die noch in der Ausbildung steckt, über den großen Fundus an Bastelmaterial. Stoffe, Becher, Korken und Pappschachteln werden spontan und sehr einfallsreich für die Eigenkreationen verwendet. Am großen Basteltisch ist nicht nur an Regentagen ständig etwas los, bestätigte Tamara Schüssele. Natürlich nutzen die Kinder den Spiel- und Sportplatz bei der Turnhalle zum Freispiel, zum Kicken und für Bewegungsspiele.