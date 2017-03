Schonach Viel Geld fließt in die Ausbildung

Die Mountainbike-Freunde Schonach hatten auch im vergangnen Jahr ein reges Programm, wie Vorsitzende Andrea Wagner in der Hauptversammlung berichtete.

Schonach. Großes Augenmerk wurde dabei auf den Nachwuchs gelegt. So etwa beim Kids-Training für Kinder zwischen sechs und 15 Jahren, das für Mitglieder und Nicht-Mitglieder offen ist. Spiele, Technik-Training und kleine Ausfahrten wurden dabei angeboten und auch gut angenommen.

Für die kommende Saison müsse man, so Wagner, nun eine zweite Gruppe bilden. Das wiederum bedürfe weiterer Betreuer, die für diese Aufgabe ausgebildet werden sollen. "Wir werden daher einen Großteil unseres Geldes in Ausbildung stecken", kündigte sie an.