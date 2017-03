Schonach Verträge sind in trockenen Tüchern

Das Gemeindeoberhaupt sagte, dass die Lösung zukunftsweisend und kostenverträglich sei. Ein großer Dank gebühre der Stadt Furtwangen. Dort, so erläuterte Frey, liege im Bereich Katzensteig ein riesiger Tiefwasserbrunnen. Hier könne die Stadt 27 Liter pro Sekunde entnehmen. Zum Vergleich: Schonach benötigt gerade mal 6 Liter pro Sekunde. Ein großer Vorteil: Schonach muss keine festen Mengen Wasser abnehmen, sondern kann dies nach Bedarf tun, die Kosten belaufen sich auf den normalen Wasserpreis der Stadt Furtwangen.

Auch bei der Gemeinde Schönwald bedankte sich Frey für ihre Kooperative. Schönwald baut das Leitungsnetz, kann durch deren höheren Wasserpreis auch eine höhere Förderung erreichen. Schonach trägt lediglich die Kosten für das die Zuleitung zum eigenen Netzwerk.

Verträge wurden mittlerweile zwischen den drei Kommunen ausgehandelt, Furtwangen und Schönwald hatten diese schon genehmigt, nun sollte der Schonacher Rat darüber beschließen.

Ratsmitglied Silke Burger (CDU) betonte, dass dies eine vorbildliche interkommunale Zusammenarbeit sei und schickte auch ihren Dank Richtung Furtwangen und Schönwald.

Helmut Kienzler (FW) befand es für toll, was in relativ kurzer Zeit ausgehandelt wurde. Er erinnerte an die Diskussionen um einen Anschluss an die Bodenseewasserversorgung. "Damals hätte wir feste Mengen abnehmen müssen, egal was wir davon brauchten – hier können wir nach Bedarf abnehmen." Er sah die Maßnahme als richtigen Schritt, hoffte aber, dass man die Notversorgung möglichst wenig in Anspruch nehmen müsse.

Bürgermeister Frey erklärte, dass man 2017 mit dem Bau der Anschlussleitungen beginnen wolle, die Kosten betragen rund 230 000 Euro, die im Laufe von zehn Jahren über den Wasserpreis abgegolten werden sollen. "Insgesamt beeinflusst das den Wasserpreis nicht maßgeblich, sorgt aber für große Sicherheit in der Wasserversorgung."

Die Verträge zwischen Schonach, Furtwangen und Schönwald zur Wasserlieferung und zwischen Schonach und Schönwald zur Nutzung des Leitungsnetzes segnete der Rat einstimmig ab.