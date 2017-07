Schonach Veränderte Pläne kommen besser an

Ortsbaumeister Ansgar Paul stellte die neuen Pläne vor. Das Gebäude soll nicht mehr als ein Block errichtet werden, sondern als zweigliedriger Bau, der in der Mitte verbunden werden soll. Die beiden Gebäudehälften sind in der Höhe versetzt, passen sich so der Topografie und dem Straßenverlauf an. Die Flachdächer sollen begrünt werden, im Kellergeschoss befinden sich Tiefgarage und Versorgungsräume. Es sollen zwei Zweizimmer-Wohnungen, acht Dreizimmer-Wohnungen und eine Vierzimmerwohnung entstehen.

Herbert Rombach stellte für die CDU fest, dass man sich freuen würde, wenn das brachliegende Grundstück bebaut wird. Die neuen Pläne befand er für gut, auch wenn nicht alle Wünsche der Anwohner erfüllt werden könnten, was aber von vorneherein klar gewesen sei. Natürlich sei es für Anwohner unschön, wenn deren Aussicht verbaut würde. "Aber wir müssen abwägen, was für die Allgemeinheit wichtig ist." Das sei nun mal der Wohnungsbau, für den Bedarf vorhanden ist.

Helmut Kienzler (FWV) sagte, dass ihm ein Sattel- oder Walmdach zwar besser gefallen hätte, sah aber ein, dass dies die Höhe des Gebäudes immens vergrößern würde.

Auch Christian Kuner (SPD) konnte sich mit den Entwürfen anfreunden, bemängelte aber, dass die Bebauungshöhe im Plan nun eine andere sei, als vorgesehen. Hinsichtlich des ebenfalls auf der Tagesordnung stehenden Punkts zur Änderung des Bebauungsplans Schillerstraße, der eben das beplante Grundstück beinhaltet, bat er hier um Aufklärung. In diesem Zuge stellte Volker Kölsch (SPD) den Antrag, diesen Tagesordnungspunkt zur Offenlegung des Bebauungsplanes zu streichen. "Uns liegen die Planungen vor, wir freunden uns damit an und wollen das Gespräch mit den Anwohnern suchen. Ich bin der Meinung, die Offenlegung des Bebauungsplans können wir erst nach diesen Gesprächen beschließen", so Kölsch.

Frey erklärte zur Bebauungshöhe, dass man dies tatsächlich erst abklären müsse. Betreffs Bebauungsplan meinte er, dass man dies so machen könnte, aber nicht müsse. "Wir beschließen ja nur die Offenlegung, nicht den Plan selbst." Nach Offenlegung hätten Bürger und öffentliche Stellen Zeit für Einwände. "Wenn Sie aber sagen, wir sollen das so machen, habe ich damit keine Probleme."

Der Rat beschloss somit bei einer Gegenstimme, dass man die Bebauungspläne grundsätzlich für gut heiße, der Verwaltung den Auftrag zu Gesprächen mit den Anwohnern gebe, die Bebauungshöhe abschließend klärt und den Beschluss zur Offenlegung auf die nächste Sitzung verlegt.