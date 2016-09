Schonach Vasen auf der Straße zerschmettert

Triberg/Schönwald. Am Montag gegen 14.30 Uhr fiel einer Polizeistreife am Ortseingang von Schönwald ein Opel Corsa auf. Am Steuer saß eine polizeibekannte 58-Jährige, die keinen Führerschein besitzt. In der Folge wollten die Beamten das Auto anhalten und kontrollieren. Auf die Anhalte Signale reagierte die Fahrerin jedoch nicht, teilt die Polizei mit.